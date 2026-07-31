ua en ru
Сб, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Полтаві через удар РФ зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти"

23:28 31.07.2026 Пт
2 хв
Що відомо про атаку РФ?
aimg Едуард Ткач
У Полтаві через удар РФ зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти" Фото: ліквідація наслідків триває (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Сьогодні у п'ятницю, 31 липня, російські окупанти атакували Полтаву. У місті внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії в Telegram.

"Триває ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що співробітники під час атаки перебували в укриттях, тож загиблих чи постраждалих немає.

У Полтаві через удар РФ зруйновано сортувальний термінал &quot;Нової пошти&quot;Фото: пожежа на НП у Полтаві (t.me/novapostcorp)

Також у компанії поінформували, що компенсують клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки РФ.

"Нова пошта вже задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці. Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись у мобільному застосунку та на сайті Нової пошти", - резюмували у заяві.

Інші атаки РФ на "Нову пошту"

Нагадаємо, що в ніч на 30 липня РФ у ході масованої атаки на Україну також завдала удару по сортувальному терміналу "Нової пошти" в Полтаві. На момент атаки співробітники перебували в укриттях, тому обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що того ж дня росіяни завдали удару по Дніпру. В результаті атаки загорівся термінал "Нової пошти".

Зазначимо, що 31 липня росіяни вранці завдали удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. В результаті атаки є постраждалі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні
Новини
В Україні запроваджують нові бойові виплати: хто зможе отримати
В Україні запроваджують нові бойові виплати: хто зможе отримати
Аналітика
Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись