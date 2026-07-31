У Полтаві через удар РФ зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти"

Сьогодні у п'ятницю, 31 липня, російські окупанти атакували Полтаву. У місті внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії в Telegram .

"Триває ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що співробітники під час атаки перебували в укриттях, тож загиблих чи постраждалих немає.

Фото: пожежа на НП у Полтаві (t.me/novapostcorp)

Також у компанії поінформували, що компенсують клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки РФ.

"Нова пошта вже задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці. Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись у мобільному застосунку та на сайті Нової пошти", - резюмували у заяві.