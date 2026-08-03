Росія знищила відділення "Нової пошти" у Прилуках
Російський удар знищив вантажне відділення "Нової пошти" у Прилуках Чернігівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Нової пошти" у Telegram.
Росія вдарила по відділку "Нової пошти"
Російські війська ввечері завдали удару по Прилуках, внаслідок якого було знищено вантажне відділення "Нової пошти". Про це повідомила прес-служба компанії.
За інформацією компанії, у момент атаки співробітники та клієнти перебували в укритті, тому обійшлося без постраждалих.
Що буде з посилками
У "Новій пошті" повідомили, що на місці продовжуються роботи з ліквідації наслідків удару. Компанія проведе компенсацію оціночної вартості всіх пошкоджених відправлень та самостійно зв'яжеться з клієнтами для уточнення порядку відшкодування.
Крім того, у компанії заявили, що вже змінили логістичні маршрути, щоб уникнути суттєвих затримок доставки.
Як дізнатися про статус відправлень
У компанії уточнили, що актуальну інформацію про статус посилок можна перевірити через мобільний додаток "Нової пошти" або на офіційному сайті.
Там клієнти зможуть відстежувати зміни, пов'язані з обробкою відправлень після російської атаки.
Нагадуємо, що раніше російські удари вже завдавали збитків об'єктам "Нової пошти". Так, 2 серпня у Харківській області внаслідок атаки було зруйновано поштовий термінал компанії після двох влучень. За даними оператора, тоді загинув співробітник компанії-перевізника, а його сім'ї було надано необхідну допомогу та підтримку.