Intertop оцінив збитки від удару РФ у 450 млн грн: у магазинах можливий дефіцит товарів

Атака Росії на основний склад Intertop Ukraine призвела до значних втрат товарних запасів мережі. Попередньо компанія оцінює прямі втрати товару у 450 млн гривень, а в окремих категоріях магазинів та на сайті може тимчасово виникнути дефіцит.

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Попередня сума прямих втрат товару Intertop Ukraine становить 450 млн грн.

На знищеному складі зберігалися сотні тисяч одиниць взуття, одягу, аксесуарів і косметики.

Частина товару надійшла буквально напередодні атаки й мала бути розподілена між магазинами.

В окремих категоріях можливий тимчасовий дефіцит.

Компанія вже працює з постачальниками над відновленням запасів і приймає нові поставки.

Частину запланованих на осінь відкриттів магазинів Intertop доведеться перенести.

Яких збитків зазнав Intertop через атаку

За словами Сергія Бадрітдінова, повністю компенсувати сотні мільйонів збитків компанія наразі не може. Тому основним завданням після атаки стало якнайшвидше відновлення запасів та перебудова логістики.

Ще до обстрілу компанія встигла вивезти зі складу частину товару. Intertop заздалегідь розподіляв запаси між магазинами та меншими складськими майданчиками, а також скорочував час перебування продукції на центральному розподільчому центрі.

''Завдяки швидким і злагодженим діям команди ще до моменту обстрілу нам вдалося вивезти частину товару зі складу. На жаль, врятувати все було фізично неможливо через критично обмежений час та відсутність складських площ необхідного масштабу'', – розповів Бадрітдінов.

Якого товару може не вистачати

На складі зберігалася продукція актуального сезону, а також нові поставки осінньо-зимової колекції. Йдеться про основні категорії товарів Intertop – взуття, одяг, аксесуари та косметику.

Загалом на складі перебували сотні тисяч одиниць товару. ''Деяка частина нового товару надійшла буквально за день до атаки й уже наступного дня мала бути розподілена між магазинами, але, на жаль, була втрачена'', – додав Сергій Бадрітдінов.

Через це, за його словами, в окремих категоріях може виникнути тимчасовий дефіцит товарів.

Водночас у компанії вже працюють із постачальниками над оперативним поповненням запасів та прискоренням нових поставок.

Як працює Intertop після атаки

Попри знищення головного логістичного комплексу, магазини Intertop, сайт та мобільний застосунок продовжили роботу.

Компанія оперативно знайшла нові складські потужності та вже приймає нові поставки. Товар розподіляють із тимчасового складу.

''Уже в перші години після атаки команда Intertop Ukraine розпочала перебудову ключових логістичних та операційних процесів'', – розповів Бадрітдінов.

За його словами, компанія вже забезпечила безперервну комунікацію з клієнтами, приймає нові поставки та розподіляє товар із тимчасового складу.

Точні строки повного відновлення логістики наразі назвати неможливо, оскільки вони залежать від зовнішніх факторів.

''Ситуація є складною, але повністю керованою. (…) Компанія має чіткий план стабілізації, і всі ключові процеси вже відновлюються'', – зазначив генеральний директор.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Росія випустила по Україні 28 ракет, серед яких балістичні ''Іскандер-М'', а також 115 ударних безпілотників.

Під атаку потрапили логістичні центри, склади, виробничі підприємства та залізнична інфраструктура. Одних із найбільших втрат зазнав ''Епіцентр'', Rozetka, також ''Нова пошта'', ''Сільпо'', Novus, Liqui Moly, Puma та Intertop.