"Нова пошта" почала відправку посилок з США: як скористатись та які обмеження

"США стали 17-ою країною, де вже працює "Нова пошта" Тепер надсилати документи та посилки до 30 кг зі США в Україну – швидко, просто і вигідно", - заявили у компанії.

Як відправити посилку зі США в Україну:

зареєструйтесь на сайті;

створіть міжнародне відправлення онлайн у застосунку чи на сайті;

оплатіть зручним для вас способом;

отримайте унікальний QR-код;

запакуйте посилку та принесіть у будь-який UPS Store;

покажіть оператору QR-код і передайте посилку.

Зазначається, що термін доставки посилок – від семи днів. Для відправки кореспонденцій "Новою поштою" з США в Україну можна скористатись понад 6 тисячами пунктів UPS Store.

За словами співвласника групи компаній NOVA Вячеслава Климова, у планах – скоротити терміни доставки до 5 днів, розвивати адресної доставки та відкрити франчайзингові відділення у великих містах.