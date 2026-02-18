"Нова пошта" почала відправку посилок з США: як скористатись та які обмеження

"Нова пошта" оголосила про початок відправки зі Сполучених Штатів. Термін доставки документів та посилок становить від семи днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Нової пошти".
"США стали 17-ою країною, де вже працює "Нова пошта" Тепер надсилати документи та посилки до 30 кг зі США в Україну – швидко, просто і вигідно", - заявили у компанії.
Як відправити посилку зі США в Україну:
Зазначається, що термін доставки посилок – від семи днів. Для відправки кореспонденцій "Новою поштою" з США в Україну можна скористатись понад 6 тисячами пунктів UPS Store.
За словами співвласника групи компаній NOVA Вячеслава Климова, у планах – скоротити терміни доставки до 5 днів, розвивати адресної доставки та відкрити франчайзингові відділення у великих містах.
