"Новая почта" начала отправку посылок из США: как воспользоваться и какие ограничения

"Новая почта" объявила о начале отправки из Соединенных Штатов. Срок доставки документов и посылок составляет от семи дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Новой почты".
"США стали 17-й страной, где уже работает "Новая почта" Теперь отправлять документы и посылки до 30 кг из США в Украину - быстро, просто и выгодно", - заявили в компании.
Как отправить посылку из США в Украину:
Отмечается, что срок доставки посылок - от семи дней. Для отправки корреспонденции "Новой почтой" из США в Украину можно воспользоваться более 6 тысячами пунктов UPS Store.
По словам совладельца группы компаний NOVA Вячеслава Климова, в планах - сократить сроки доставки до 5 дней, развивать адресную доставку и открыть франчайзинговые отделения в крупных городах.
Напомним, ранее "Новая почта" предупредила украинцев, что один из мобильных сервисов вскоре полностью перестанет функционировать.
Также сообщалось, что клиенты "Новой почты" могут изменить место получения посылки уже после ее отправки. Воспользоваться услугой переадресации можно онлайн - в несколько кликов, а платить придется только при определенном условии.
Кроме того, с 1 декабря 2025 года "Новая почта" обновила тарифы на часть услуг, чтобы поддерживать привычную скорость и качество доставки.