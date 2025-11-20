ЗМІ пишуть, що "Нова пошта" підвищує тарифи з 1 грудня: що відбувається

З 1 грудня 2025 року "Нова пошта" оновить вартість низки своїх послуг. У компанії зазначають, що частина тарифів зросте, окремі - залишаться незмінними.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення українських ЗМІ.
"Нова пошта" залишає тарифи на ряд послуг без змін:
Тариф розділено на два типи:
З 1 грудня також запроваджують додаткову плату у розмірі 10 гривень за отримання в поштоматі.
Компанія встановила окремі тарифи для локальної доставки та по Україні.
По місту (локально):
По Україні:
Для отримання у поштоматі також діятиме доплата у розмірі 10 гривень.
Вводиться нова доплата у 100 гривень за габарит понад 120 см або за відправлення без коробки.
Доставка між відділеннями подорожчає на 50-250 гривень.
При відправленні або отриманні вантажів вагою понад 30 кг доведеться додатково платити по 1 гривні за кожен кілограм, а також додатково сплатити 150 гривень за габарит понад 120 см.
Тарифи на перевезення між відділеннями зростуть на 15-50 гривень.
Водночас у підтримці "Нової пошти" розповіли, що наразі зміна тарифів знаходиться на погоджені, тому після їх зміни інформація буде розміщена на офіційному сайті компанії.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія продовжує атаки на інфраструктуру "Нової пошти". У ніч на 7 листопада дрони знищили відділення №1 у Чугуєві (Харківська область), майже 523 посилки на 10 млн грн згоріли, постраждалих немає.
Раніше, 15 жовтня, у Ніжині (Чернігівська область) пошкоджено депо та вантажне відділення, а в ніч на 16 жовтня під Краматорськом згоріло авто компанії з 132 посилками.