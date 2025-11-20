ЗМІ пишуть, що "Нова пошта" підвищує тарифи з 1 грудня: що відбувається

Що не змінюється

"Нова пошта" залишає тарифи на ряд послуг без змін:

доставку малих посилок до 2 кг;

комісію від оголошеної цінності до 500 гривень;

переадресування, повернення;

конверти для документів та пакети - як і раніше, входять у вартість доставки.

Документи між відділеннями

Тариф розділено на два типи:

локально - 60 гривень (було 65 гривень);

по Україні - 70 гривень (було 65 гривень).

З 1 грудня також запроваджують додаткову плату у розмірі 10 гривень за отримання в поштоматі.

Посилки між відділеннями

Компанія встановила окремі тарифи для локальної доставки та по Україні.

По місту (локально):

до 2 кг - 60 гривень (без змін);

до 10 кг - 100 гривень (було 90 гривень);

до 30 кг - 160 гривень (було 140 гривень).

По Україні:

до 2 кг - 80 гривень (без змін);

до 10 кг - 120 гривень (було 110 гривень);

до 30 кг - 180 гривень (було 160 гривень).

Для отримання у поштоматі також діятиме доплата у розмірі 10 гривень.

Вводиться нова доплата у 100 гривень за габарит понад 120 см або за відправлення без коробки.

Палети

Доставка між відділеннями подорожчає на 50-250 гривень.

При відправленні або отриманні вантажів вагою понад 30 кг доведеться додатково платити по 1 гривні за кожен кілограм, а також додатково сплатити 150 гривень за габарит понад 120 см.

Шини та диски

Тарифи на перевезення між відділеннями зростуть на 15-50 гривень.

Водночас у підтримці "Нової пошти" розповіли, що наразі зміна тарифів знаходиться на погоджені, тому після їх зміни інформація буде розміщена на офіційному сайті компанії.