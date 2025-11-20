СМИ пишут, что "Новая почта" повышает тарифы с 1 декабря: что происходит

Что не меняется

"Новая почта" оставляет тарифы на ряд услуг без изменений:

доставку малых посылок до 2 кг;

комиссию от объявленной ценности до 500 гривен;

переадресацию, возврат;

конверты для документов и пакеты - как и раньше, входят в стоимость доставки.

Документы между отделениями

Тариф разделен на два типа:

локально - 60 гривен (было 65 гривен);

по Украине - 70 гривен (было 65 гривен).

С 1 декабря также вводится дополнительная плата в размере 10 гривен за получение в почтомате.

Посылки между отделениями

Компания установила отдельные тарифы для локальной доставки и по Украине.

По городу (локально):

до 2 кг - 60 гривен (без изменений);

до 10 кг - 100 гривен (было 90 гривен);

до 30 кг - 160 гривен (было 140 гривен).

По Украине:

до 2 кг - 80 гривен (без изменений);

до 10 кг - 120 гривен (было 110 гривен);

до 30 кг - 180 гривен (было 160 гривен).

Для получения в почтомате также будет действовать доплата в размере 10 гривен.

Вводится новая доплата в 100 гривен за габарит более 120 см или за отправление без коробки.

Паллеты

Доставка между отделениями подорожает на 50-250 гривен.

При отправлении или получении грузов весом более 30 кг придется дополнительно платить по 1 гривне за каждый килограмм, а также дополнительно оплатить 150 гривен за габарит более 120 см.

Шины и диски

Тарифы на перевозку между отделениями вырастут на 15-50 гривен.