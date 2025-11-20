RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

СМИ пишут, что "Новая почта" повышает тарифы с 1 декабря: что происходит

Фото: "Новая почта" меняет тарифы на доставку посылок (facebook.com_nova.poshta.official)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 декабря 2025 года "Новая почта" обновит стоимость ряда своих услуг. В компании отмечают, что часть тарифов вырастет, отдельные - останутся неизменными.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

Что не меняется

"Новая почта" оставляет тарифы на ряд услуг без изменений:

  • доставку малых посылок до 2 кг;
  • комиссию от объявленной ценности до 500 гривен;
  • переадресацию, возврат;
  • конверты для документов и пакеты - как и раньше, входят в стоимость доставки.

Документы между отделениями

Тариф разделен на два типа:

  • локально - 60 гривен (было 65 гривен);
  • по Украине - 70 гривен (было 65 гривен).

С 1 декабря также вводится дополнительная плата в размере 10 гривен за получение в почтомате.

Посылки между отделениями

Компания установила отдельные тарифы для локальной доставки и по Украине.

По городу (локально):

  • до 2 кг - 60 гривен (без изменений);
  • до 10 кг - 100 гривен (было 90 гривен);
  • до 30 кг - 160 гривен (было 140 гривен).

По Украине:

  • до 2 кг - 80 гривен (без изменений);
  • до 10 кг - 120 гривен (было 110 гривен);
  • до 30 кг - 180 гривен (было 160 гривен).

Для получения в почтомате также будет действовать доплата в размере 10 гривен.

Вводится новая доплата в 100 гривен за габарит более 120 см или за отправление без коробки.

Паллеты

Доставка между отделениями подорожает на 50-250 гривен.

При отправлении или получении грузов весом более 30 кг придется дополнительно платить по 1 гривне за каждый килограмм, а также дополнительно оплатить 150 гривен за габарит более 120 см.

Шины и диски

Тарифы на перевозку между отделениями вырастут на 15-50 гривен.

В то же время в поддержке "Новой почты" сообщили, что в настоящее время изменение тарифов находится на согласовании, поэтому после их изменения информация будет размещена на официальном сайте компании.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия продолжает атаки на инфраструктуру "Новой почты". В ночь на 7 ноября дроны уничтожили отделение №1 в Чугуеве (Харьковская область), почти 523 посылки на 10 млн грн сгорели, пострадавших нет.

Ранее, 15 октября, в Нежине (Черниговская область) повреждены депо и грузовое отделение, а в ночь на 16 октября под Краматорском сгорело авто компании со 132 посылками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нова пошта