"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята

Понеділок 22 грудня 2025 16:51
UA EN RU
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята Фото: Як працюватиме "Нова пошта" на свята (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Нова пошта" опублікувала графік роботи своїх відділень на період різдвяно-новорічних свят. Клієнтам радять планувати відправлення та отримання посилок завчасно, щоб уникнути незручностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Відділення працюватимуть:

  • 24 та 25 грудня - за звичайним графіком;
  • 31 грудня - робочий день до 17:00;
  • 1 січня - вихідний день.

У компанії зазначили, що графік роботи окремих відділень може відрізнятися залежно від локації. Актуальний розклад для кожного відділення доступний за посиланням.

Нагадаємо, графік роботи своїх відділень у свята також оприлюднила "Укрпошта" - вони не працюватимуть 1 січня 2026 року. Клієнтів закликають планувати відправлення завчасно.

РБК-Україна писало, що в Україні не запроваджуватимуть додатковий вихідний на Різдво - 25 грудня 2025 року залишиться робочим днем через дію воєнного стану, який продовжено щонайменше до 3 лютого 2026 року. Святкові та неробочі дні на цей період скасовані законом, хоча в приватному секторі роботодавці можуть ухвалювати власні рішення щодо графіка.

Ми також розповідали, що в Одеській області можливі затримки доставки посилок "Новою поштою" та "Укрпоштою" через обстріли та логістичні проблеми. Водночас відділення працюють у штатному режимі, а пенсії та соціальні виплати доставляють вчасно. Найбільші затримки можливі у напрямку Білгород-Дністровського, Рені та Ізмаїла.

