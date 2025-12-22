Чи буде вихідний на Різдво в Україні: що відомо

В Україні не буде додаткового вихідного на Різдво. 25 грудня 2025 року залишається звичайним робочим днем через дію воєнного стану.

Чому вихідного не буде

Верховна Рада продовжила воєнний стан щонайменше до 3 лютого 2026 року. Це означає, що на період його дії не застосовуються святкові та неробочі дні, передбачені Кодексом законів про працю.

Відтак, 25 грудня (Різдво) - робочий день. За повним графіком українці працюватимуть в переддень Різдва - 24 грудня.

У приватному секторі роботодавці можуть самостійно ухвалювати рішення щодо вихідних або скороченого дня.

Що каже закон

15 березня 2022 року до КЗпП внесли зміни, які передбачають, що під час воєнного стану трудові відносини регулює окремий закон - "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Він тимчасово скасовує дію статті 73 КЗпП, яка визначає перелік святкових і неробочих днів.

Ще 5 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що в умовах війни країна не може жити за звичним календарем вихідних.

"Сьогодні субота. Це слово на війні нічого майже не означає… Країна не знає більше вихідних. Не важливо, що на календарі. І так до перемоги", - сказав він.