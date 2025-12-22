Чи буде вихідний на Різдво в Україні: що відомо
В Україні не буде додаткового вихідного на Різдво. 25 грудня 2025 року залишається звичайним робочим днем через дію воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Чому вихідного не буде
Верховна Рада продовжила воєнний стан щонайменше до 3 лютого 2026 року. Це означає, що на період його дії не застосовуються святкові та неробочі дні, передбачені Кодексом законів про працю.
Відтак, 25 грудня (Різдво) - робочий день. За повним графіком українці працюватимуть в переддень Різдва - 24 грудня.
У приватному секторі роботодавці можуть самостійно ухвалювати рішення щодо вихідних або скороченого дня.
Що каже закон
15 березня 2022 року до КЗпП внесли зміни, які передбачають, що під час воєнного стану трудові відносини регулює окремий закон - "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Він тимчасово скасовує дію статті 73 КЗпП, яка визначає перелік святкових і неробочих днів.
Ще 5 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що в умовах війни країна не може жити за звичним календарем вихідних.
"Сьогодні субота. Це слово на війні нічого майже не означає… Країна не знає більше вихідних. Не важливо, що на календарі. І так до перемоги", - сказав він.
Святкування Різдва в Україні у 2025 році
Нагадаємо, Україна офіційно відзначає Різдво 25 грудня за новоюліанським і григоріанським календарями. У 2025 році це свято випадає на четвер, який за відсутності воєнного стану був би вихідним днем.
Ми розповідали про народні та церковні заборони на Святвечір і Різдво (24-25 грудня), а також про різдвяні прикмети, пов’язані з удачею, грошима, погодою та долею. Зокрема про те, чого не можна робити у ці дні, щоб не накликати біду, і на що звертали увагу наші предки, прогнозуючи майбутній рік..
РБК-Україна також писало, що Державна прикордонна служба України повідомили про різке зростання пасажиро-транспортного потоку на кордоні напередодні різдвяно-новорічних свят. За добу оформили майже 155 тисяч людей і 28,5 тисячі авто, при цьому в Україну в’їхало більше людей, ніж виїхало. На окремих напрямках можливі черги, тому громадянам радять заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску.
При підготовці матеріалу були використані такі джерела: закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, Кодекс законів про працю, заява президента Володимира Зеленського.