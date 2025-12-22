ua en ru
"Укрпошта" оприлюднила графік роботи на період новорічних свят

Понеділок 22 грудня 2025 12:44
"Укрпошта" оприлюднила графік роботи на період новорічних свят Фото: Як працюватиме "Укрпошта" на свята (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрпошта" опублікувала графік роботи відділень наприкінці 2025 року та на початку 2026-го. Клієнтам радять планувати відправлення завчасно, щоб посилки та листи встигли дійти до адресатів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрпошту".

У період різдвяно-новорічних свят відділення працюватимуть так:

  • 24 та 25 грудня - за звичайним графіком;
  • 31 грудня - скорочений робочий день;
  • 1 січня - вихідний день;
  • 2 січня - робота відділень відновлюється у звичайному режимі.

У компанії зазначили, що у передсвяткові дні варто заздалегідь подбати про відправлення, аби святкові посилки та вітання встигли прибути вчасно.

Раніше РБК-Україна писало, що через обстріли та пошкодження мостів в Одеській області можливі затримки доставки посилок. Про труднощі з логістикою попередили "Нова пошта" та "Укрпошта". Водночас відділення працюють у штатному режимі, а пенсії та соцвиплати доставляють без затримок. Найбільші проблеми можливі у напрямку Білгород-Дністровського, Рені та Ізмаїла.

Нагадаємо, "Укрпошта" нагадала про дедлайн подання заяв на програму "Зимова підтримка". Оформити виплату 1000 гривень можна до 24 грудня включно у всіх відділеннях по країні або через листоношу. Станом на 19 грудня заявки подали вже понад 1,6 млн українців. Кошти можна витратити, зокрема, на комунальні послуги, ліки, поштові сервіси чи донати ЗСУ.

