"Нова пошта" і "Укрпошта" попередили про затримки доставок в Одеській області

П'ятниця 19 грудня 2025 18:59
UA EN RU
"Нова пошта" і "Укрпошта" попередили про затримки доставок в Одеській області Фото: Жителів Одеської області попередили про затримки з доставкою посилок (facebook.com_nova.poshta.official)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Одеській області можливі затримки доставки поштових відправлень через складнощі з логістикою та обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Нова пошту" та "Укрпошту".

"Нова пошта" попередила про тимчасові труднощі з транспортуванням у західній частині Одеської області. Через це доставка може затримуватися.

"Команда робить усе можливе, щоб доставити відправлення якнайшвидше. Точний час доставки повідомимо протягом дня", - зазначили в компанії.

В "Укрпошті" повідомили, що затримки на Одещині можливі через обстріли. Водночас пенсії та інші соціальні виплати доставляються вчасно.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що російські удари пошкодили кілька мостів на Одещині, зокрема міст у районі села Маяки. Через це рух транспорту на ділянці автодороги М-15 "Одеса - Рені" у напрямку Румунії був повністю перекритий.

Відділення в області працюють у штатному режимі, прийом відправлень здійснюється без змін. Терміни доставки та видачі вантажів залежать від фактичного часу прибуття автівок.

"Наші відділення працюють у штатному режимі. Ми застосували резервний план доставки готівки, всі пенсійні виплати та опрацювання заяв за програмою "Зимова Підтримка" здійснюються за графіком", - зазначив Смілянський.

Водночас він попередив про можливі затримки доставки посилок у та з Білгород-Дністровського, Рені, Ізмаїла, а також прилеглих міст і сіл.

Що відбувається в Одеській області

Нагадаємо, увечері 18 грудня російський дрон атакував міст поблизу селища Маяки в Одеській області. Безпілотник влучив в автомобіль, у якому перебувала жінка з дітьми. Внаслідок удару жінка загинула, діти зазнали тяжких поранень.

Після атаки в Одеській області запровадили обмеження руху до окремих пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Зокрема тимчасово призупинили рух трасою "Одеса-Рені": у селі Маяки закрили міст та перекрили рух населеним пунктом. Крім того, на всій автодорозі М-15 заборонили рух вантажного транспорту. Строки відновлення руху наразі невідомі.

