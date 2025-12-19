"Нова пошта" і "Укрпошта" попередили про затримки доставок в Одеській області

В Одеській області можливі затримки доставки поштових відправлень через складнощі з логістикою та обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Нова пошту" та "Укрпошту" .

"Нова пошта" попередила про тимчасові труднощі з транспортуванням у західній частині Одеської області. Через це доставка може затримуватися.

"Команда робить усе можливе, щоб доставити відправлення якнайшвидше. Точний час доставки повідомимо протягом дня", - зазначили в компанії.

В "Укрпошті" повідомили, що затримки на Одещині можливі через обстріли. Водночас пенсії та інші соціальні виплати доставляються вчасно.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що російські удари пошкодили кілька мостів на Одещині, зокрема міст у районі села Маяки. Через це рух транспорту на ділянці автодороги М-15 "Одеса - Рені" у напрямку Румунії був повністю перекритий.

Відділення в області працюють у штатному режимі, прийом відправлень здійснюється без змін. Терміни доставки та видачі вантажів залежать від фактичного часу прибуття автівок.

"Наші відділення працюють у штатному режимі. Ми застосували резервний план доставки готівки, всі пенсійні виплати та опрацювання заяв за програмою "Зимова Підтримка" здійснюються за графіком", - зазначив Смілянський.

Водночас він попередив про можливі затримки доставки посилок у та з Білгород-Дністровського, Рені, Ізмаїла, а також прилеглих міст і сіл.