На трасі Одеса-Рені після ударів РФ ввели суттєві обмеження: що треба знати водіям

П'ятниця 19 грудня 2025 15:28
На трасі Одеса-Рені після ударів РФ ввели суттєві обмеження: що треба знати водіям Фото: на трасі Одеса-Рені після ударів РФ ввели суттєві обмеження (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На трасі Одеса-Рені через удари РФ перекрили рух через міст у селі Маяки. Також на усій автодорозі введено заборону на рух вантажного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера та Facebook Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

"Враховуючи оперативну ситуацію в регіоні та з метою ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини, рішенням Ради оборони Одеської області від 19 грудня припинено рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса – Рені", - зазначив Кіпер.

Він також закликав власників транспортних компаній та водіїв врахувати вищезазначену інформацію при плануванні маршрутів вантажних перевезень.

Міст у Маяках перекрили

За даними Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури, відсьогодні, 19 грудня, з 8:00 перекрито рух мостом на автодорозі М-15 "Одеса – Рені" в селі Маяки Одеської області.

"Міст є важливою логістичною артерію, адже з’єднує Одесу та весь південь Одеської області. Під час повномасштабного вторгнення на мостовій споруді проводили ремонтні роботи в межах експлуатаційного утримання", - зазначили у агентстві.

Повідомляється, що споруда неодноразово зазнавала ворожих влучань. Відсьогодні з 8:00 рух мостом перекрито.

"Щодо термінів відновлення руху наразі сказати точно неможливо. Адже з огляду на безпекову ситуацію роботи з відновлення там не проводяться. Триває експертиза та оцінка стану конструкцій", - додали у агентстві.

Атаки на міст під Маяками

Нагадаємо, що ввечері 18 грудня росіяни дроном атакували міст біля селища Маяки під Одесою. Безпілотник влучив в автомобіль, в якому їхала жінка з дітьми. Внаслідок атаки жінка загинула, діти важко поранені.

Також в Одеській області обмежили рух до окремих пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. В Молдові поблизу кордону встановили тимчасовий табір для українців, які не можуть повернутися додому через російську атаку на міст.

