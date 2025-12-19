ua en ru
"Новая почта" и "Укрпочта" предупредили о задержках доставок в Одесской области

Пятница 19 декабря 2025 18:59
"Новая почта" и "Укрпочта" предупредили о задержках доставок в Одесской области Фото: Жителей Одесской области предупредили о задержках с доставкой посылок (facebook.com_nova.poshta.official)
Автор: Татьяна Веремеева

В Одесской области возможны задержки доставки почтовых отправлений из-за сложностей с логистикой и обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту" и "Укрпочту".

"Новая почта" предупредила о временных трудностях с транспортировкой в западной части Одесской области. Из-за этого доставка может задерживаться.

"Команда делает все возможное, чтобы доставить отправления как можно быстрее. Точное время доставки сообщим в течение дня", - отметили в компании.

В "Укрпочте" сообщили, что задержки в Одесской области возможны из-за обстрелов. В то же время пенсии и другие социальные выплаты доставляются вовремя.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что российские удары повредили несколько мостов в Одесской области, в частности мост в районе села Маяки. Из-за этого движение транспорта на участке автодороги М-15 "Одесса - Рени" в направлении Румынии было полностью перекрыто.

Отделения в области работают в штатном режиме, прием отправлений осуществляется без изменений. Сроки доставки и выдачи грузов зависят от фактического времени прибытия автомобилей.

"Наши отделения работают в штатном режиме. Мы применили резервный план доставки наличных, все пенсионные выплаты и обработки заявлений по программе "Зимняя Поддержка" осуществляются по графику", - отметил Смелянский.

В то же время он предупредил о возможных задержках доставки посылок в и из Белгород-Днестровского, Рени, Измаила, а также близлежащих городов и сел.

Что происходит в Одесской области

Напомним, вечером 18 декабря российский дрон атаковал мост вблизи поселка Маяки в Одесской области. Беспилотник попал в автомобиль, в котором находилась женщина с детьми. В результате удара женщина погибла, дети получили тяжелые ранения.

После атаки в Одесской области ввели ограничения движения к отдельным пунктам пропуска на украинско-молдавской границе. В частности временно приостановили движение по трассе "Одесса-Рени": в селе Маяки закрыли мост и перекрыли движение по населенному пункту. Кроме того, на всей автодороге М-15 запретили движение грузового транспорта. Сроки возобновления движения пока неизвестны.

