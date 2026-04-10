ua en ru
Пт, 10 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Нова порція холоду накрила Україну: що буде з погодою сьогодні та коли потепліє

07:00 10.04.2026 Пт
2 хв
Як довго в Україні затримаються холоди?
Ірина Глухова
Нова порція холоду накрила Україну: що буде з погодою сьогодні та коли потепліє Фото: синоптики дали прогноз погоди на 10 квітня (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)

Сьогодні, 10 квітня, Україні втримається холодна, вітряна погода з нічними заморозками. У більшості регіонів дощитиме або навіть піде мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні

"Найближчої ночі очікується холодяка, +1+6 градусів, місцями заморозки 0-3 градуси", - повідомила Діденко.

Вдень, за даними синоптика, у більшості областей також буде прохолодно - максимально +3…+7 градусів. У південній частині та на південному сході повітря прогріється до +7…+11 градусів.

Вітер переважно північний та північно-західний, помірний, місцями з сильними поривами.

У північних і центральних областях, а також на Харківщині прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом. У південних регіонах, на Луганщині, Донеччині та Дніпропетровщині також очікуються дощі.

Водночас у західних областях істотних опадів не передбачається.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці очікується дощ із мокрим снігом. Вночі температура становитиме +1…+3 градуси, на околицях можливі заморозки до 0…-3 градусів. Вдень повітря прогріється до близько +5 градусів.

Що далі з погодою

За прогнозом Діденко, у суботу синоптична ситуація в Україні істотно не зміниться - збережеться прохолодна погода.

У неділю, 12 квітня, на Великдень, у більшості регіонів очікуються періодичні дощі з проясненнями.

Вночі температура становитиме +2…+5 градусів, місцями можливі заморозки. Вдень повітря прогріється до +7…+11 градусів, а на Лівобережжі - до +8…+14 градусів.

Більш відчутне потепління прогнозується з 14-15 квітня.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чому посеред квітня повернулася майже зимова погода та показували, де в Україні випав сніг.

Синоптики також прогнозували, яким може бути квітень загалом.

Також РБК-Україна підготувало детальний прогноз до кінця тижня з погодними картами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в Україні Екологія Погода в Києві
Новини
Буданов анонсував "багато нового" від РФ на переговорах
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою