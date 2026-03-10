Нова категорія репарацій для українців: що змінилось у Реєстрі збитків та як подати заяву

Міжнародний Реєстр збитків, заподіяних агресією РФ проти України, розширили новою категорією. Заяви про репарації українці можуть подавати вже зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби "Дії" у Facebook.
Громадянам розповіли, що міжнародний Реєстр збитків, заподіяних агресією РФ проти України, розширили новою категорією позовів.
Йдеться про категорію А3.5 - "Втрата приватного підприємництва".
"Втратили дохід від власного бізнесу? Подайте заяву про збитки до міжнародного Реєстру збитків", - закликали українців.
У "Дії" визнали, що "вести свою справу під час війни непросто".
"Ми це бачимо й цінуємо кожного, хто продовжує працювати в Україні", - додали у публікації.
"Багато підприємців змушені закрити свій бізнес або припинити діяльність через обстріли, окупацію чи вимушений переїзд", - нагадали в "Дії".
Саме тому для українців було створено можливість офіційно:
Уточнюється, що подати заяву до міжнародного Реєстру збитків за категорією А3.5 "Втрата приватного підприємництва" можна онлайн - через "Дію".
Зробити це можуть люди, чий бізнес після 24 лютого 2022 року зупинився через:
"Кожна заява важлива. Кожен факт збитків - крок до відповідальності агресора", - наголосили в "Дії".
Варто зазначити, що міжнародний Реєстр збитків (RD4U) став спільною відповіддю України, ЄС та ще 44 держав на російську агресію.
Його штаб-квартира знаходиться в Гаазі (Нідерланди), а офіс - у Києві (Україна).
Система Реєстру створена для обліку заяв від громадян, бізнесу та держави щодо відшкодування шкоди, завданої РФ після 24 лютого 2022 року.
Окрім самих вимог про компенсацію, Реєстр накопичує та зберігає докази, які обґрунтовують ці збитки.
