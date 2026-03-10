Нова категорія репарацій для українців: що змінилось у Реєстрі збитків та як подати заяву

Що саме змінилось у Реєстрі збитків

Громадянам розповіли, що міжнародний Реєстр збитків, заподіяних агресією РФ проти України, розширили новою категорією позовів.

Йдеться про категорію А3.5 - "Втрата приватного підприємництва".

"Втратили дохід від власного бізнесу? Подайте заяву про збитки до міжнародного Реєстру збитків", - закликали українців.

У "Дії" визнали, що "вести свою справу під час війни непросто".

"Ми це бачимо й цінуємо кожного, хто продовжує працювати в Україні", - додали у публікації.

Хто може подати заяву за новою категорією

"Багато підприємців змушені закрити свій бізнес або припинити діяльність через обстріли, окупацію чи вимушений переїзд", - нагадали в "Дії".

Саме тому для українців було створено можливість офіційно:

засвідчити та подати заяву про збитки від російської агресії;

мати підстави для компенсації в майбутньому.

Уточнюється, що подати заяву до міжнародного Реєстру збитків за категорією А3.5 "Втрата приватного підприємництва" можна онлайн - через "Дію".

Нова категорія заяв для українців (скриншот: diia.gov.ua/services)

Зробити це можуть люди, чий бізнес після 24 лютого 2022 року зупинився через:

бойові дії або окупацію;

пошкодження приміщення чи обладнання;

вступ власника до Сил оборони;

вимушений переїзд за кордон або в межах України.

"Кожна заява важлива. Кожен факт збитків - крок до відповідальності агресора", - наголосили в "Дії".

Публікація прес-служби "Дія" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)

Варто зазначити, що міжнародний Реєстр збитків (RD4U) став спільною відповіддю України, ЄС та ще 44 держав на російську агресію.

Його штаб-квартира знаходиться в Гаазі (Нідерланди), а офіс - у Києві (Україна).

Система Реєстру створена для обліку заяв від громадян, бізнесу та держави щодо відшкодування шкоди, завданої РФ після 24 лютого 2022 року.

Окрім самих вимог про компенсацію, Реєстр накопичує та зберігає докази, які обґрунтовують ці збитки.