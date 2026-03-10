Новая категория репараций для украинцев: что изменилось в Реестре убытков и как подать заявление

Международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, расширили новой категорией. Заявления о репарациях украинцы могут подавать уже сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Дії" в Facebook.
Гражданам рассказали, что международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, расширили новой категорией исков.
Речь идет о категории А3.5 - "Потеря частного предпринимательства".
"Потеряли доход от собственного бизнеса? Подайте заявление об убытках в международный Реестр убытков", - призвали украинцев.
В "Дії" признали, что "вести свое дело во время войны непросто".
"Мы это видим и ценим каждого, кто продолжает работать в Украине", - добавили в публикации.
"Многие предприниматели вынуждены закрыть свой бизнес или прекратить деятельность из-за обстрелов, оккупации или вынужденного переезда", - напомнили в "Дії".
Именно поэтому для украинцев была создана возможность официально:
Уточняется, что подать заявление в международный Реестр убытков по категории А3.5 "Потеря частного предпринимательства" можно онлайн - через "Дію".
Сделать это могут люди, чей бизнес после 24 февраля 2022 года остановился из-за:
"Каждое заявление важно. Каждый факт убытков - шаг к ответственности агрессора", - подчеркнули в "Дії".
Стоит отметить, что международный Реестр убытков (RD4U) стал совместным ответом Украины, ЕС и еще 44 государств на российскую агрессию.
Его штаб-квартира находится в Гааге (Нидерланды), а офис - в Киеве (Украина).
Система Реестра создана для учета заявлений от граждан, бизнеса и государства о возмещении вреда, причиненного РФ после 24 февраля 2022 года.
Кроме самих требований о компенсации, Реестр накапливает и хранит доказательства, которые обосновывают эти убытки.
