Нова холодна війна. У Ердогана закликали до угоди між Росією та Заходом
Війна Росії проти України стала початком нової холодної війни, для її закінчення необхідно укласти нову угоду між РФ та Заходом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника президента Туреччини Ібрагіма Каліна в інтерв'ю Al-Jazeera.
"Ще одним рівнем конфлікту є те, що відбувається на вищому геополітичному рівні. І тут відбувається боротьба за гегемонію між Росією та Заходом. Потрібна інша взаємодія на цьому геополітичному рівні. Повинна бути укладена нова угода між Росією та Заходом", - сказав він.
Калим вважає, що ми є свідками нової холодної війни. На його думку, вона продовжуватиметься доти, доки всі ключові сторони не розроблять параметри нової угоди.
Нагадаємо, раніше в Туреччині закликали Захід посадити Україну за стіл переговорів із Росією.
Крім того, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що найгірший світ в Україні кращий за війну.
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