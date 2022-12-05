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Новая холодная война. У Эрдогана призвали к сделке между Россией и Западом

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Понедельник 05 декабря 2022 08:25
Новая холодная война. У Эрдогана призвали к сделке между Россией и Западом Фото: представитель президента Турции Ибрагим Калын (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Война России против Украины стала началом новой холодной войны, для ее окончания необходимо заключить новую сделку между РФ и Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя президента Турции Ибрагима Калына в интервью al-Jazeera.

"Еще одним уровнем конфликта является то, что происходит на более высоком геополитическом уровне. И здесь происходит борьба за гегемонию между Россией и Западом. Нужно другое взаимодействие на этом геополитическом уровне. Должна быть заключена новая сделка между Россией и Западом", - сказал он.

Калым считает, что на данный момент мы являемся свидетелями новой холодной войны. По его мнению, она будет продолжаться до тех пор, пока все ключевые стороны не разработают параметры новой сделки.

Напомним, ранее в Турции призывали Запад посадить Украину за стол переговоров с Россией.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что худший мир в Украине лучше войны.

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