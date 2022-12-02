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Туреччина хоче, аби Захід посадив Україну за стіл переговорів з РФ

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П'ятниця 02 грудня 2022 17:05
Туреччина хоче, аби Захід посадив Україну за стіл переговорів з РФ Фото: Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Туреччина вважає, що деякі країни Заходу не зацікавлені у врегулюванні української кризи і їм слід переконати Україну сісти за стіл переговорів із Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

"Необхідно переконати деяких наших союзників, які виступають за продовження війни, посадити Україну за стіл переговорів з Росією", - сказав міністр.

Чавушоглу при цьому визнав, що зробити це зараз буде складніше, ніж у березні, коли представники України та РФ зустрічалися в Анталії та Стамбулі.

"Сьогодні буде складніше, оскільки виникли нові умови. Росія висуватиме свої умови, Україна не прийматиме їх, але Туреччина продовжить зусилля щодо врегулювання", - зазначив він.

За словами глави МЗС Туреччини, війну можна завершити використовуючи дипломатію. Міністр додав, що його країна займає у питанні врегулювання прагматичну позицію, яка приносить конкретні результати.

"Сподіваюся, до весни ми матимемо більш чітку картину щодо організації умов для переговорів. Ми продовжимо зусилля в цьому напрямку", - зазначив Чавушоглу.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що найгірший мир в Україні кращий за війну. Для прикладу він згадує зернову угоду та обмін полоненими.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розраховує, що його країна зможе відіграти вирішальну роль у війні Росії проти України.

Раніше Ердоган називав організацію зустрічі президента України та Росії метою Анкари.

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