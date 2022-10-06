Ердоган заявив, що навіть найгірший мир буде краще, ніж війна в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що найгірший мир в Україні кращий за війну. Для прикладу він згадує зернову угоду та обмін полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Hurriyet .

"Високо оцінюється посередницька роль нашої країни у російсько-українській війні. З першого дня війни ми доклали величезних зусиль, щоб зупинити кровопролиття, запобігти загибелі людей та руйнуванням", - заявив Ердоган.

За його словами, його країна при кожній нагоді доводить до відома їх співрозмовників, що у справедливому світі не буде програвших.

"Дедалі більше стає зрозуміло, що Туреччина може опинитися у становищі, коли обидві країни можуть розмовляти з обома сторонами та довіряти одна одній. У ході наших сьогоднішніх контактів багато європейських лідерів говорили про дії Туреччини", - додав президент Ердоган.

Він додав, що неприйнятні події на місцях ускладнюють їх роботу, проте Туреччина і далі буде продовжувати свої зусилля, вірячи в те, що навіть найгірший світ кращий за війну. Прикладом для цього він згадує відкриття зернового коридору та обмін полоненими, як важливий дипломатичний успіх.