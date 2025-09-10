"Нова фаза війни". Україна хоче разом із Польщею збивати російські цілі, - Сибіга

Україна закликає країни НАТО якнайшвидше ухвалити рішення про збиття російських ракет та дронів в українському повітряному просторі. Також Україна готова допомогти Польщі у майбутньому відбитті повітряних атак Росії.
За словами міністра, інцидент з російськими дронами над Польщею - це нова фаза російської агресії. Російський диктатор Володимир Путін демонстративно насміхається над всіма мирними планами західних країн, в першу чергу - США.
"Путін продовжує ескалацію, розширює війну та випробовує Захід на міцність. Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше - і тоді її ракети та дрони полетять ще далі до Європи", - сказав він.
Сибіга підкреслив, що настав час діяти рішуче - засуджень вже недостатньо. Потрібна реакція як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівні.
"Що це означає? Швидке рішення, і ми дуже на це очікуємо, про збиття повітряних російських об'єктів над територією України. Ми вели про це мову з нашими сусідами - із Румунією, із Польщею та іншими сусідами, на території яких вже фіксували подібні випадки: чи падіння уламків, чи порушення повітряного простору" - зазначив він.
Окрім цього, міністр додав, що важливо надати Україні більше спроможностей у сфері протиповітряної оборони. Зокрема партнери можуть допомогти в побудові повітряного щита над Україною - а також позбавити РФ можливостей виготовляти свою "високоточну" зброю.
Нагадаємо, що після російської атаки на Польщу президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати Польщі всі наявні дані щодо вторгнення дронів та допомогти у розбудові системи оповіщення і протиповітряного захисту.
Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російська атака ударними безпілотниками по Україні вперше зачепила Польщу, яка є членом НАТО. На територію країни залетіли щонайменше 19 безпілотників. Наразі уламки російських дронів знайшли в 11 польських населених пунктах.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте при всьому цьому назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.
Міністерство оборони Росії у відповідь на заяви країн НАТО збрехало, що дальність дронів, які атакували Польщу, нібито "не перевищує 700 кілометрів" та заявили, що цілі для ураження на території Польщі "не планувалися". Кремль коментувати цю ситуацію відмовився.
