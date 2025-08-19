Нова диверсія: в Німеччині невідомі спалили чотири автомобілі Бундесверу

У Німеччині в Касселі невідомі підпалили чотири військові автомобілі, які належали Бундесверу. Правоохоронні органи підозрюють диверсію, окрім поліції до розслідування залучили держбезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FAZ .

Чотири припаркованих автомобілі спалахнули в Касселі у районі Бад-Вільгельмсгее близько 03:15 ранку 19 серпня. Місцевий мешканець викликав поліцію та пожежну службу, а також спробував самостійно загасити полум'я. Постраждалих немає, але автомобілі знищено повністю - збиток склав приблизно 150 тисяч євро.

Департамент кримінальних розслідувань Касселя за підсумками попереднього розслідування повідомив, що мова йде про навмисний підпал припаркованих військових авто. Поліція почала пошуки причетних, але поки що безрезультатно.

Також до розслідування підключилася Служба державної безпеки Німеччини. Держбезпека бере участь у розслідуванні, оскільки у справі може бути політичний момент, а диверсію здійснили проти армії.

"Бундесвер є частиною нашого суспільства. Особливо в ці неспокійні часи кожен повинен усвідомлювати, що Бундесвер незамінний для нашої безпеки. Як уряд землі Гессен, ми повністю підтримуємо Бундесвер та його солдатів", - прокоментував інцидент м іністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Посек.