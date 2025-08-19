Новая диверсия: в Германии неизвестные сожгли четыре автомобиля Бундесвера

В Германии в Касселе неизвестные подожгли четыре военных автомобиля, которые принадлежали Бундесверу. Правоохранительные органы подозревают диверсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ .

Четыре припаркованных автомобиля вспыхнули в Касселе в районе Бад-Вильгельмсгее около 03:15 утра 19 августа. Местный житель вызвал полицию и пожарную службу, а также попытался самостоятельно потушить пламя. Пострадавших нет, но автомобили уничтожены полностью - ущерб составил примерно 150 тысяч евро.

Департамент уголовных расследований Касселя по итогам предварительного расследования сообщил, что речь идет об умышленном поджоге припаркованных военных авто. Полиция начала поиски причастных, но пока безрезультатно.

Также к расследованию подключилась Служба государственной безопасности Германии. Госбезопасность участвует в расследовании, поскольку в деле может быть политический момент, а диверсию совершили против армии.

"Бундесвер является частью нашего общества. Особенно в эти неспокойные времена каждый должен осознавать, что Бундесвер незаменим для нашей безопасности. Как правительство земли Гессен, мы полностью поддерживаем Бундесвер и его солдат", - прокомментировал инцидент министр внутренних дел земли Гессен Роман Посек.