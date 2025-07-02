Німеччину "тероризують" невідомі дрони: влада знайшла вихід

У Німеччині фіксують дедалі більше польотів підозрілих дронів над військовими базами та критичною інфраструктурою. Через це влада почала модернізацію системи виявлення та протидії безпілотникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

За даними видання, невідомі дрони регулярно з'являються над військовими об'єктами та критичною інфраструктурою Німеччини. Досі виявлення та протидія літаючим об'єктам були практично неможливими. За інформацією WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, зараз влада почала модернізацію систем захисту.

Видання пише, що нині не минає й тижня без повідомлень про підозрілі польоти дронів, які надходять до Федерального міністерства внутрішніх справ. Географія випадків охоплює всю країну - від узбережжя Північного моря до Баварії.

Іноді це поодинокі дрони над полігонами Бундесверу, а іноді - кілька літальних апаратів над промисловими об'єктами. Примітно, що деякі з них мають незвичайні розміри, зокрема крила довжиною до метра.

Підозри у шпигунстві

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році кількість повідомлень про дрони різко зросла. В органах безпеки Німеччини виникає запитання: чи йдеться про шпигунство Росії за допомогою дронів, чи це дії звичайних пілотів-аматорів?

У більшості випадків інформацію надають очевидці - з фото або відео. Водночас технічне виявлення дронів, їх відстеження та ідентифікація пілотів майже не вдавалися, проте останніми тижнями ситуація почала змінюватися.

Модернізація систем протидії

Як повідомляють WDR, NDR та SZ, кілька державних установ, зокрема Бундесвер, провели технічне оновлення. За даними з джерел у колах безпеки, закуплено нове обладнання, яке дозволяє ефективніше виявляти та відстежувати дрони. Завдяки цьому вже вдалося знайти кількох пілотів дронів.

У Міністерстві оборони підтвердили, що протягом останніх місяців було вжито різноманітних заходів для захисту військових об'єктів і покращення виявлення та відбиття дронів. Однак, з міркувань військової безпеки, тактичні й оперативні деталі не розголошують.

Військовий експерт Франк Зауер з Університету Бундесверу в Мюнхені зазначає, що польоти дронів - це реальна небезпека, яку не варто недооцінювати.

"Системи виявлення - це не чаклунств... Але, як це часто буває, постає питання: як розпочати закупівлю, як знайти хороших постачальників, вибрати відповідного і потім придбати необхідну кількість?", - зауважив він.