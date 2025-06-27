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У Німеччині спалили вантажівки Бундесверу: підпал розслідують як диверсію

П'ятниця 27 червня 2025 21:19
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У Німеччині спалили вантажівки Бундесверу: підпал розслідують як диверсію Ілюстративне фото: у Німеччині спалили вантажівки Бундесверу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Загоряння кількох ваговозів Бундесверу в Ерфурті, адміністративному центрі федеральної землі Тюрингія, стало приводом для російської пропаганди. Інцидент наразі розслідується як умисний підпал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Що передувало

За день до цього один із російських Telegram-каналів опублікував фото ваговозів Бундесверу до та після займання, а також відео з місця пожежі. У дописі пропагандисти заявили, що нібито "їхні люди" навмисно знищили техніку, яка проходила ремонт і начебто мала бути передана Збройним силам України.

У відповідь Міністерство оборони Німеччини офіційно підтвердило інцидент і наголосило, що вантажівки, які згоріли в Ерфурті, не призначалися для передачі Україні.

"Це робочий інструмент війська", - заявила речниця німецького Міноборони, спростувавши таким чином твердження, висловлені в поширеному в Росії відео.

Розслідування підпалу на території цивільного підприємства взяло на себе Управління кримінальної поліції Тюрингії. У прокуратурі Ерфурта підтвердили виданню, що розслідують всі версії, зокрема й організацію підпалу з боку Росії.

Варто нагадати, що на тому ж підприємстві в Ерфурті у червні 2024 року також стався підпал військових автомобілів, але обставини того інциденту публічно не розголошувались.

Загроза для НАТО з боку Росії

Варто нагадати, що раніше у доповіді Бундесверу йшлося про те, що Росія, ймовірно, готується до можливої великомасштабної війни з НАТО. Припускається, що російський диктатор Володимир Путін має намір досягати своїх цілей силовим шляхом.

Нещодавно Альянс звернувся до Німеччини з проханням надати ще сім бригад - близько 40 тисяч військовослужбовців - для посилення оборони НАТО.

До того ж НАТО закликає союзників терміново посилити військову міць. Наразі вже розставлено пріоритети, зокрема:

  • протиповітряна і протиракетна оборона,
  • системи зброї великої дальності,
  • логістика,
  • великі збройні сили сухопутних військ.

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