Нотаріус в "Дії". Як скористатись електронною послугою: пояснення

В першу чергу варто пояснити, що електронний проєкт нотаріального документа, це завантажений до Системи е-нотаріату документ, який був попередньо погоджений особами, які звернулися до нотаріуса за вчиненням відповідної нотаріальної дії.

Для того, щоб скористатись послугою, необхідно, аби зацікавлена особа відсканувала QR-код на документі за допомогою сканеру застосунку "Дія" й відповідно надіслала запит на отримання електронної копії нотаріального документа.

Після цього власник документа отримає запит у "Дії" в розділі "Повідомлення" й підтвердить згоду на отримання електронної копії за допомогою "Дія.Підпис". Або ж він може відмовити у наданні згоди.

Щоб отримати послугу запитувачу необхідно:

мати нотаріальний документ з QR-кодом;

мати номер картки платника податків (РНОКПП) у "Дії";

мати "Дія.Підпис";

Для отримання послуги стороною, яка надає дозвіл на отримання документа, необхідно:

мати біометричний документ;

мати РНОКПП у "Дії";

бути користувачем мобільного застосунку "Дія";

активувати "Дія.Підпис".

Варто додати, що формуванням нотаріального документа з QR-кодом займається нотаріус, який, своєю чергою, має доступ до Системи е-нотаріату. Остання ж забезпечує накладання QR-коду на кожній сторінці.

Послугою можуть скористатись:

нотаріуси;

органи державної влади;

органи місцевого самоврядування й інші.

Зокрема послуга є абсолютно безкоштовною. Також у разі користування нею, важливо, щоб згоду на надання копії документа однієї зі сторін було надано протягом 30 хвилин. В інакшому випадку доведеться робити новий запит.

Як згенерувати "Дія.Підпис":

у застосунку "Дія" перейдіть до "Меню" та виберіть "Дія.Підпис";

натисніть на перемикач "Активувати "Дія.Підпис";

підтвердьте особу через перевірку за фото;

придумайте 5-значний код.

Після надання згоди з системи е-нотаріат буде стягнено архів, який міститиме копію нотаріального документа у форматі pdf-файлу та електронний підпис нотаріуса. Завантажити документ можна буде протягом години з моменту сканування QR-коду.

Інші послуги в "Дії"

"Дія" регулярно оновлює свій функціонал та додає нові послуги. Як приклад, у застосунку можна: