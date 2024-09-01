Нотариус в "Дия". Как воспользоваться электронной услугой: объяснение

В первую очередь стоит объяснить, что электронный проект нотариального документа - это загруженный в Систему е-нотариата документ, который был предварительно согласован лицами, обратившимися к нотариусу за совершением соответствующего нотариального действия.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо, чтобы заинтересованное лицо отсканировало QR-код на документе с помощью сканера приложения "Дия" и соответственно направило запрос на получение электронной копии нотариального документа.

После этого владелец документа получит запрос в "Дия" в разделе "Сообщения" и подтвердит согласие на получение электронной копии с помощью "Дия. Подпись". Или же он может отказать в предоставлении согласия.

Чтобы получить услугу, запрашивающему необходимо:

иметь нотариальный документ с QR-кодом;

иметь номер карточки налогоплательщика (РНУКПП) в "Дия";

иметь "Дия. Подпись".

Для получения услуги стороной, которая предоставляет разрешение на получение документа, необходимо:

иметь биометрический документ;

иметь РНОКПП в "Дия";

быть пользователем мобильного приложения "Дия";

активировать "Дия. Подпись".

Стоит добавить, что формированием нотариального документа с QR-кодом занимается нотариус, который, в свою очередь, имеет доступ к Системе е-нотариата. Последняя же обеспечивает наложение QR-кода на каждой странице.

Услугой могут воспользоваться:

нотариусы;

органы государственной власти;

органы местного самоуправления и другие.

В частности, услуга является абсолютно бесплатной. Также в случае пользования ею важно, чтобы согласие на предоставление копии документа одной из сторон было предоставлено в течение 30 минут. В противном случае придется делать новый запрос.

Как сгенерировать "Дия. Подпись":

в приложении "Дия" перейдите в "Меню" и выберите "Дия. Подпись";

нажмите на переключатель "Активировать "Дия. Подпись";

подтвердите личность через проверку по фото;

придумайте 5-значный код.

После предоставления согласия из системы е-нотариат будет взыскан архив, который будет содержать копию нотариального документа в формате pdf-файла и электронную подпись нотариуса. Скачать документ можно будет в течение часа с момента сканирования QR-кода.

Другие услуги в "Дия"

"Дия" регулярно обновляет свой функционал и добавляет новые услуги. Как пример, в приложении можно: