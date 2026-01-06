У Норвегії пояснили роль своїх військових у гарантіях безпеки для України

У вівторок Норвегія підтвердить союзникам готовність приєднатися до міжнародних зусиль із забезпечення безпеки України у разі досягнення надійного перемир’я з Росією.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NRK.
За словами Стьоре, головним завданням союзників є створення надійних гарантій безпеки для України, які мають запобігти відновленню війни після можливого припинення бойових дій.
"Йдеться про те, щоб мир не став лише паузою перед новим конфліктом. Україна повинна мати спроможність захищати себе", - наголосив він.
Прем’єр-міністр також зазначив, що країни Північної Європи та Балтії взяли на себе відповідальність за формування окремої української бригади.
Норвегія не виключає можливості залучення своїх військових до тренування українських підрозділів безпосередньо на території України.
Напередодні саміту агентство Reuters опублікувало проект декларації, у якій йдеться про можливі зобов’язання союзників у межах майбутніх гарантій безпеки для України.
Серед них:
Документ поки що не затверджений лідерами країн-учасниць.
У зустрічі в Парижі беруть участь близько 27 лідерів держав, зокрема президент України Володимир Зеленський. Також очікується присутність спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
Попри активні дипломатичні зусилля, сторони поки не змогли досягти домовленості, яку б підтримали і Україна, і Росія. За словами Стьоре, найбільш складним питанням у переговорах залишається визначення територіальних меж.
6 січня в Парижі союзники України проведуть зустріч для узгодження майбутніх безпекових гарантій Києву у разі припинення вогню з Росією. Ключовими темами стануть вироблення спільної позиції України, Європи та США, а також можливість розміщення іноземного контингенту після встановлення перемир’я.
Передбачається, що на рівні лідерів сторони доопрацюють проєкти безпекових домовленостей із акцентом на гарантії та відбудову України, після чого переговори продовжаться у Сполучених Штатах.
Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск допустив, що підписання документів, які закріплять спільну американо-європейську позицію щодо України, може відбутися вже найближчим часом, імовірно у Вашингтоні.
За даними Sky News, союзники також готуються взяти на себе зобов’язання з обов’язковою силою на випадок нової агресії Росії.