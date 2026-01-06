У Норвегії пояснили роль своїх військових у гарантіях безпеки для України

За словами Стьоре, головним завданням союзників є створення надійних гарантій безпеки для України, які мають запобігти відновленню війни після можливого припинення бойових дій.

"Йдеться про те, щоб мир не став лише паузою перед новим конфліктом. Україна повинна мати спроможність захищати себе", - наголосив він.

Участь Норвегії у військовій підтримці

Прем’єр-міністр також зазначив, що країни Північної Європи та Балтії взяли на себе відповідальність за формування окремої української бригади.

Норвегія не виключає можливості залучення своїх військових до тренування українських підрозділів безпосередньо на території України.

Які гарантії обговорюють союзники

Напередодні саміту агентство Reuters опублікувало проект декларації, у якій йдеться про можливі зобов’язання союзників у межах майбутніх гарантій безпеки для України.

Серед них:

військова підтримка;

розвідувальна та логістична допомога;

дипломатичні ініціативи;

запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Документ поки що не затверджений лідерами країн-учасниць.

Перемир’я без угоди з Росією

У зустрічі в Парижі беруть участь близько 27 лідерів держав, зокрема президент України Володимир Зеленський. Також очікується присутність спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Попри активні дипломатичні зусилля, сторони поки не змогли досягти домовленості, яку б підтримали і Україна, і Росія. За словами Стьоре, найбільш складним питанням у переговорах залишається визначення територіальних меж.