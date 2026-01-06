В Норвегии объяснили роль своих военных в гарантиях безопасности для Украины

По словам Стьоре, главной задачей союзников является создание надежных гарантий безопасности для Украины, которые должны предотвратить возобновление войны после возможного прекращения боевых действий.

"Речь идет о том, чтобы мир не стал лишь паузой перед новым конфликтом. Украина должна иметь возможность защищать себя", - подчеркнул он.

Участие Норвегии в военной поддержке

Премьер-министр также отметил, что страны Северной Европы и Балтии взяли на себя ответственность за формирование отдельной украинской бригады.

Норвегия не исключает возможности привлечения своих военных к тренировке украинских подразделений непосредственно на территории Украины.

Какие гарантии обсуждают союзники

Накануне саммита агентство Reuters опубликовало проект декларации, в которой говорится о возможных обязательствах союзников в рамках будущих гарантий безопасности для Украины.

Среди них:

военная поддержка;

разведывательная и логистическая помощь;

дипломатические инициативы;

введение дополнительных санкций против России.

Документ пока не утвержден лидерами стран-участниц.

Перемирие без соглашения с Россией

Во встрече в Париже принимают участие около 27 лидеров государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Также ожидается присутствие спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Несмотря на активные дипломатические усилия, стороны пока не смогли достичь договоренности, которую бы поддержали и Украина, и Россия. По словам Стьоре, наиболее сложным вопросом в переговорах остается определение территориальных границ.