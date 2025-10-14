У Норвегії іноземці запускали дрони поблизу аеропорту: як їх покарали

Норвезька поліція оштрафувала двох іноземців, які запускали дрони в забороненій зоні неподалік від аеропорту Саннефіорд на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK .

Одного з затриманих, громадянина Польщі було оштрафувано на 12 тисяч норвезьких крон (1180 доларів). Також у нього конфіскують безпілотник. Він запускав його ввечері в понеділок, 13 жовтня.

Таке ж покарання отримав і другий порушник, громадянин Болгарії, який керував безпілотником у тому ж районі ввечері неділі, 12 жовтня.

Поліція Норвегії повідомила, що поляк не погодився зі штрафом і конфіскацією безпілотника, тому його справу, скоріше за все, передадуть до суду. Болгарин наразі не вирішив, чи буде оскаржувати покарання в суді.