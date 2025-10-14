ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Норвегії іноземці запускали дрони поблизу аеропорту: як їх покарали

Норвегія, Вівторок 14 жовтня 2025 17:48
UA EN RU
У Норвегії іноземці запускали дрони поблизу аеропорту: як їх покарали Фото: поліція Норвегії оштрафувала порушників і конфіскувала в одного з них дрон (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Норвезька поліція оштрафувала двох іноземців, які запускали дрони в забороненій зоні неподалік від аеропорту Саннефіорд на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

Одного з затриманих, громадянина Польщі було оштрафувано на 12 тисяч норвезьких крон (1180 доларів). Також у нього конфіскують безпілотник. Він запускав його ввечері в понеділок, 13 жовтня.

Таке ж покарання отримав і другий порушник, громадянин Болгарії, який керував безпілотником у тому ж районі ввечері неділі, 12 жовтня.

Поліція Норвегії повідомила, що поляк не погодився зі штрафом і конфіскацією безпілотника, тому його справу, скоріше за все, передадуть до суду. Болгарин наразі не вирішив, чи буде оскаржувати покарання в суді.

Невідомі дрони над Європою

Нагадаємо, останнім часом у повітряному просторі низки країн ЄС фіксували польоти невідомих дронів над військовими об’єктами та об’єктами критичної інфраструктури.

Зокрема, дрони помічали у Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландах, Бельгії, Польщі, Німеччині та Франції. Внаслідок появи безпілотників тимчасово призупиняли роботу цивільних аеропортів.

Президент Володимир Зеленський вважає, що такі інциденти можуть бути провокаціями Кремля. Таким чином країна-агресорка може перевіряти реакцію ЄС і готувати можливе розширення війни ще до завершення бойових дій в Україні.

Зазначимо, українська розвідка встановила, що багато таких дронів запускаються з танкерів "тіньового флоту" Росії.

У Німеччині розпочато підготовку закону, що дозволить поліції збивати такі безпілотники, що порушують правила та закриті для польотів зони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегія Аеропорт Дрони
Новини
Труханова, Царьова та Полуніна позбавили громадянства України, - джерела
Труханова, Царьова та Полуніна позбавили громадянства України, - джерела
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить