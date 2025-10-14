У Норвегії іноземці запускали дрони поблизу аеропорту: як їх покарали
Норвезька поліція оштрафувала двох іноземців, які запускали дрони в забороненій зоні неподалік від аеропорту Саннефіорд на півдні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.
Одного з затриманих, громадянина Польщі було оштрафувано на 12 тисяч норвезьких крон (1180 доларів). Також у нього конфіскують безпілотник. Він запускав його ввечері в понеділок, 13 жовтня.
Таке ж покарання отримав і другий порушник, громадянин Болгарії, який керував безпілотником у тому ж районі ввечері неділі, 12 жовтня.
Поліція Норвегії повідомила, що поляк не погодився зі штрафом і конфіскацією безпілотника, тому його справу, скоріше за все, передадуть до суду. Болгарин наразі не вирішив, чи буде оскаржувати покарання в суді.
Невідомі дрони над Європою
Нагадаємо, останнім часом у повітряному просторі низки країн ЄС фіксували польоти невідомих дронів над військовими об’єктами та об’єктами критичної інфраструктури.
Зокрема, дрони помічали у Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландах, Бельгії, Польщі, Німеччині та Франції. Внаслідок появи безпілотників тимчасово призупиняли роботу цивільних аеропортів.
Президент Володимир Зеленський вважає, що такі інциденти можуть бути провокаціями Кремля. Таким чином країна-агресорка може перевіряти реакцію ЄС і готувати можливе розширення війни ще до завершення бойових дій в Україні.
Зазначимо, українська розвідка встановила, що багато таких дронів запускаються з танкерів "тіньового флоту" Росії.
У Німеччині розпочато підготовку закону, що дозволить поліції збивати такі безпілотники, що порушують правила та закриті для польотів зони.