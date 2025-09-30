UA

У Норвегії над газовим родовищем помітили невідомий безпілотник

Фото: у Норвегії над газовим родовищем помітили невідомий безпілотник (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Норвегії зафіксували проліт невідомого безпілотника над газовим родовищем Equinor у Північному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.

Повідомляється, що дрон помітили співробітники Equinor ввечері у понеділок, 29 вересня.

"Сьогодні (29 вересня. – Ред.) ввечері ми отримали повідомлення про те, що було помічено дрон. Його помітили співробітники", – розповів представник поліції.

Поліція запустила внутрішнє сповіщення, співробітники наразі збирають інформацію разом із розвідкою.

"Це питання, яке ми хочемо дослідити детальніше. Це цілком природно, враховуючи ситуацію, що склалася, з великим акцентом на цьому", – додали у поліції Норвегії.

Дрони над країнами ЄС

Нагадаємо, останніми тижнями зафіксовано ряд випадків вторгнення безпілотників над Данією, Польщею та Румунією. Крім того, російські винищувачі порушували повітряний простір Естонії.

Так, 27 вересня в Данії підтвердили, що вночі над кількома об'єктами Міністерства оборони помітили "невідомі дрони". За два дні до того безпілотники зафіксували над аеропортами Данії в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скридструп.

29 вересня у Данії почалися спільні навчання "Крила оборони" за участі данських та українських військових, під час яких відбувається відпрацювання протидії ударним безпілотникам.

