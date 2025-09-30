У Норвегії над газовим родовищем помітили невідомий безпілотник

Повідомляється, що дрон помітили співробітники Equinor ввечері у понеділок, 29 вересня.

"Сьогодні (29 вересня. – Ред.) ввечері ми отримали повідомлення про те, що було помічено дрон. Його помітили співробітники", – розповів представник поліції.

Поліція запустила внутрішнє сповіщення, співробітники наразі збирають інформацію разом із розвідкою.

"Це питання, яке ми хочемо дослідити детальніше. Це цілком природно, враховуючи ситуацію, що склалася, з великим акцентом на цьому", – додали у поліції Норвегії.