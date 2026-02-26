ua en ru
Норвегія змінює правила для чоловіків з України: кого торкнуться обмеження

Норвегія, Четвер 26 лютого 2026 18:30
Норвегія змінює правила для чоловіків з України: кого торкнуться обмеження Фото ілюстративне: Норвегія планує скасувати надання тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Влада Норвегії планує скасувати надання тимчасового колективного захисту для українських чоловіків призовного віку. Нові правила стосуватимуться громадян віком від 18 до 60 років, які прибуватимуть до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду Норвегії.

Читайте також: Дані передають у ТЦК? У ДПСУ пояснили, як діють після затримання порушників на кордоні

Причини посилення правил

Міністерство юстиції Норвегії пояснює такий крок необхідністю зберегти контроль над міграційними процесами.

За словами урядовців, країна вже прийняла найбільшу кількість українців серед держав Північного регіону, і ресурси муніципалітетів вичерпуються.

"Імміграція до Норвегії має бути контрольованою, сталою та справедливою. Щоб ми не отримали непропорційно велику частку (чоловіків призовного віку - ред.), необхідні жорсткіші заходи", - заявила міністр юстиції та громадської безпеки Астрі Аас-Хансен.

Новий механізм розгляду заяв

Згідно з новою ініціативою, чоловіки віком 18-60 років втратять право на тимчасові дозволи на проживання на основі групової оцінки.

Це означає, що кожному заявнику доведеться доводити право на притулок за загальною процедурою.

Водночас влада наголошує, що зміни не стосуватимуться тих, хто вже перебуває в країні, а також найбільш вразливих категорій.

"Обмеження не застосовуватимуться до чоловіків, які документально звільнені від військової служби або явно не здатні її проходити. Винятки також пропонуються для чоловіків, які несуть повну відповідальність за дітей у Норвегії", - уточнили в уряді.

Контроль за військовозобов'язаними

Нагадаємо, в Україні триває цифровізація військового обліку. Раніше стало відомо, як прикордонники отримують дані від ТЦК для перевірки чоловіків на виїзді з країни.

Окрім того, у 2026 році зберігаються суворі вимоги щодо оновлення даних у ТЦК.

Також юнаки, яким виповнюється 17 років, мають обов'язково стати на військовий облік.

Окрім цього, юристи роз’яснили, які саме дані мають бути зазначені у повістці, щоб вона вважалася законною.

