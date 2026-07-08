Норвегія виділила Україні понад 260 млн євро на ракети для Patriot

Норвегія виділить 3 млрд крон (близько 268 млн євро) на зміцнення української протиповітряної оборони. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю ракет для систем Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессслужбу уряду Норвегії.
Норвегія спільно з Данією, Німеччиною та Канадою замовлятиме нові ракети безпосередньо з заводу у США в рамках програми PURL.
У норвезькому уряді уточнили, що оскільки терміни поставки деяких із цих ракет є тривалими.
Норвегія планує придбати їх у країн, які вже мають в наявності ці засоби, для якнайшвидшого постачання Україні.
"Боротьба України за свою оборону - це наша боротьба за свою оборону. Україна щодня протистоїть російським атакам. Росія продовжує завдавати ударів по людях, українських містах та об'єктах енергопостачання. Україні вдається збивати більшість дронів і крилатих ракет, але їй потрібна потужніша оборона проти балістичних ракет", - зазначив прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Норвегія також виділяє кошти, щоб мати змогу долучитися до ініціативи України зі спільної з Європою розробки антибалістичних систем.
Нагадаємо, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов раніше повідомив, що наразі Україна фактично не має ракет для перехоплення російських балістичних цілей.
Він також пояснив, що країни, які мають спільний кордон із Росією, самі оцінюють загрозу з її боку як високу, тому не готові передавати Україні власні запаси таких боєприпасів. Серед них, зокрема, і Німеччина.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на саміті в Туреччині одним із головних питань стане посилення української ППО, зокрема отримання ЗРК Patriot.
Водночас Україна отримала від Канади великий пакет допомоги для захисту неба. Крім того, найближчим часом очікується надходження додаткових оборонних засобів.