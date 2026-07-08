Норвегия выделила Украине более 260 млн евро на ракеты для Patriot

Норвегия совместно с Данией, Германией и Канадой будет заказывать новые ракеты прямо с завода в США в рамках программы PURL.

В норвежском правительстве уточнили, что поскольку сроки поставки некоторых из этих ракет продолжительны.

Норвегия планирует приобрести их у стран, уже имеющих в наличии эти средства, для скорейших поставок Украине.

"Борьба Украины за свою оборону - это наша борьба за свою оборону. Украина ежедневно противостоит российским атакам. Россия продолжает наносить удары по людям, украинским городам и объектам энергоснабжения. Украине удается сбивать большинство дронов и крылатых ракет, но ей нужна более мощная оборона против баллистических ракет", - отметил премьер Норвегии Йонас Гар Стере.

Норвегия также выделяет средства, чтобы приобщиться к инициативе Украины по совместной с Европой разработке антибалистических систем.