Норвегія може укласти безпекову угоду з Україною за кілька тижнів, - прем’єр
Норвегія та Україна можуть підписати угоду про гарантії безпеки за декілька тижнів.
Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 16 лютого, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nettavisen.
За словами Стьоре, найбільш всеосяжні угоди про безпекові зобов’язання Україна укладатиме з державами G7 "зі зрозумілих причин".
"Але скандинавські країни також підписуватимуть угоди індивідуально протягом певного періоду часу. Мета - укласти угоду, яка підтвердить підтримку Норвегією незалежності України та її права на самозахист", - зазначив норвезький прем'єр.
За його оцінкою, для підписання угоди між Норвегією та Україною потрібно ще декілька тижнів.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, що Україна веде переговори з низкою країн щодо гарантій безпеки. Зокрема, у цьому списку США, Канада, Румунія, Франція, Німеччині, Італія.
12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва з робочим візитом. У столиці України він підписав з президентом Володимиром Зеленським історичну угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона вже набула чинності і діятиме протягом 10 років.
Сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції. Він уже зустрівся з президентом Еммануелем Макроном. Лідери підписали угоду щодо гарантій безпеки для нашої країни.
Подібну угоду Україна вже сьогодні уклала з Німеччиною. Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.
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