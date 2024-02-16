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Норвегия может заключить соглашение по безопасности с Украиной через несколько недель, - премьер

Норвегия, Пятница 16 февраля 2024 22:10
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Норвегия может заключить соглашение по безопасности с Украиной через несколько недель, - премьер Фото: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Норвегия и Украина могут подписать соглашение о гарантиях безопасности через несколько недель.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности 16 февраля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nettavisen.

По словам Стере, наиболее всеобъемлющие соглашения о безопасности обязательства Украина будет заключать с государствами G7 "по понятным причинам".

"Но скандинавские страны также будут подписывать соглашения индивидуально в течение определенного периода времени. Цель - заключить соглашение, которое подтвердит поддержку Норвегией независимости Украины и ее права на самозащиту", - отметил норвежский премьер.

По его оценке, для подписания соглашения между Норвегией и Украиной нужно еще несколько недель.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, что Украина ведет переговоры с рядом стран по гарантиям безопасности. В частности, в этом списке США, Канада, Румыния, Франция, Германия, Италия.

12 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В столице Украины он подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Она уже вступила в силу и будет действовать в течение 10 лет.

Сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию. Он уже встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры подписали соглашение о гарантиях безопасности для нашей страны.

Подобное соглашение Украина уже сегодня заключила с Германией. Более подробно о документе - в материале РБК-Украина.

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