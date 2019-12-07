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На нормандской встрече не будут обсуждать снятие санкций с России

Новости » Политика     07.12.2019 - 11:31
На нормандской встрече не будут обсуждать снятие санкций с России
Иллюстративное фото (УНИАН)

Вопрос снятия санкций с России не на повестке дня саммита

Вопрос снятия санкций с Российской Федерации не будут обсуждать на встрече в нормандском формате в Париже, которая состоится 9 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам неназванного представителя администрации президента Франции, тема снятия санкций с России не входит в повестку дня нормандского саммита в Париже.

"Тема саммита - не снятие санкций с России, а выполнение минских соглашений", - подчеркнул он.

Кроме того, представитель также опроверг, что на нормандской встрече могут обсуждать вопрос транзита газа через Украину.

"Это вне нормандского формата", - добавил он.

Напомним, что в понедельник, 9 декабря, в Париже состоится встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, России, Германии и Франции соберутся, чтобы обсудить вопрос выполнения минских договоренностей для деоккупации территории Донбасса.

Как писало РБК-Украина, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на нормандском саммите он будет сидеть за столом переговоров на равных. Он подчеркнул, что Украина не будет "блюдом, которое подают большим боссам", а будет на уровне с другими участниками.

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