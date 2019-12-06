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Стало известно расписание нормандской встречи

Новости » Политика     06.12.2019 - 14:28
Стало известно расписание нормандской встречи
Иллюстративное фото (Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images)

Нормандская встреча начнется в 17:00 по Киеву

Нормандская встреча с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции начнется в 17:00 по Киеву 9 декабря. Об этом сообщила представительница правительства Германии Ульрике Деммер, передает "Укринформ".

По ее словам, рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 17:00, а совместная конференция - в 20:00. Она также добавила, что канцлер Германии Ангела Меркель в 16:00 встретится с российским президентом Владимиром Путиным, после чего в 16:30 - с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее в Кремле подтвердили планы об отдельной встрече Путина и Зеленского в Париже.

"(Планируем, - ред.) осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Макроном, и с канцлером ФРГ Меркель, и с президентом Украины Зеленским", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

До этого он подчеркивал, что Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по выстраиванию российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей Путина и Зеленского.

Отметим, до этого у Путина назвали ожидания от нормандской встречи.

Меркель проведет отдельные встречи с Путиным и Зеленским в Париже В Кремле подтвердили планы о встрече Путина и Зеленского в Париже
Новости Украины Владимир ЗеленскийсаммитНормандская четверка
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