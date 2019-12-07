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На нормандській зустрічі не обговорюватимуть зняття санкцій з Росії

Новини » Політика     07.12.2019 - 11:31
На нормандській зустрічі не обговорюватимуть зняття санкцій з Росії
Ілюстративне фото (УНІАН)

Питання зняття санкцій з Росії не на порядку денному саміту

Питання зняття санкцій з Російської Федерації не будуть обговорювати на зустрічі у нормандському форматі у Парижі, які відбудеться 9 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами неназваного представника в адміністрації президента Франції, тема зняття санкцій з Росії не входить до порядку денного нормандського саміту в Парижі.

"Тема саміту - не зняття санкцій з Росії, а виконання мінських угод", - наголосив він.

Крім того, представник також заперечив, що на нормандській зустрічі можуть обговорювати питання транзиту газу через Україну.

"Це поза нормандським форматом", - додав він.

Нагадаємо, що у понеділок, 9 грудня, у Парижі відбудеться зустріч у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Росії, Німеччини та Франції зберуться, щоб обговорити питання виконання мінських домовленостей для деокупації території Донбасу.

Як писало РБК-Україна, український президент Володимир Зеленський заявив, що на нормандському саміті він буде сидіти за столом переговорів на рівних. Він наголосив, що Україна не буде "стравою, яку подають великим босам", а буде на рівні з іншими учасниками.

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