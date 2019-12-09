Нормандская встреча длится третий час

Фото: нормандская встреча (facebook.com/president.gov.ua)

Саммит начался в 18:20 по киевскому времени

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" длится третий час. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Саммит в нормандском формате начался в 18:20 по киевскому времени и продолжается в закрытом режиме без журналистов.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил,что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки перед встречей в нормандском формате. Это первый личный контакт лидеров Украины и России, ранее они несколько раз общались по телефону.

После встречи в нормандском формате президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин проведут двусторонние переговоры. После чего запланирован рабочий ужин с участием четырех лидеров, а программа нормандского саммита завершится совместной пресс-конференцией.

В начале нормандского саммита президент России Владимир Путин жестом остановил Владимира Зеленского, который хотел поднять какой-то вопрос в присутствии представителей медиа. Также российский лидер отметил, что все обсуждения начнутся только в закрытом формате. Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита чуть не занял место Путина за переговорным столом.