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Сейчас все выйдут и поговорим: Путин остановил Зеленского

Новости » Политика     09.12.2019 - 19:11
Сейчас все выйдут и поговорим: Путин остановил Зеленского
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин остановил Зеленского жестом

На нормандской встрече в Париже президент России Владимир Путин жестом остановил украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в Twitter сообщил журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На опубликованном видео Зеленский, по всей видимости, попытался сразу в присутствии медиа поднять какой-то вопрос, однако Путин поднял руку и сказал, что обсуждения начнутся, когда "все выйдут".

Напомним, согласно предварительному графику, двусторонняя встреча Путина и Зеленского планировалась на 19:00, однако по состоянию на 19:15 продолжаются переговоры в нормандском формате. После этого на 20:00 был запланирован рабочий ужин с участием четырех лидеров, а в 21:00 - совместная пресс-конференция.

Отметим, как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, президент Украины Владимир Зеленский пожал руку Владимиру Путину во время знакомства. Он также сообщил, что стороны договорились провести встречу до совместной пресс-конференции "нормандской четверки".

Нормандская встреча: что происходит в Париже
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинНормандская четверка
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