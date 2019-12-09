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Нормандська зустріч триває третій годину

Новини » Політика     09.12.2019 - 20:30
Нормандська зустріч триває третій годину
Фото: нормандська зустріч (facebook.com/president.gov.ua)

Саміт почався в 18:20 за київським часом

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" триває третій годину. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Саміт у нормандському форматі почався в 18:20 за київським часом і триває в закритому режимі без журналістів.

Раніше прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив,що Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський потиснули один одному руки перед зустріччю в нормандському форматі. Це перший особистий контакт лідерів України і Росії, раніше вони кілька разів спілкувалися по телефону.

Після зустрічі в нормандському форматі президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін проведуть двосторонні переговори. Після чого запланований робочий вечеря за участю чотирьох лідерів, а програма нормандського саміту завершиться спільною прес-конференцією.

На початку нормандського саміту президент Росії Володимир Путін жестом зупинив Володимира Зеленського, який хотів підняти якесь питання в присутності представників медіа. Також російський лідер зазначив, що всі обговорення почнуться тільки в закритому форматі. Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський перед початком саміту мало не зайняв місце Путіна за переговорним столом.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінАнгела МеркельЕммануель МакронНормандський формат
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