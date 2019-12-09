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Появилось предварительное время встречи Путина и Зеленского

Новости » Политика     09.12.2019 - 18:57
Появилось предварительное время встречи Путина и Зеленского
Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Встреча Путина и Зеленского начнется в 19:00 по Киеву

Встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - начнется в 19:00 по Киеву. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в Елисейском дворце подтверждают, что, согласно предварительного графика, в 19:00 начнется двусторонняя встреча Путина и Зеленского. После этого на 20:00 запланирован рабочий ужин с участием четырех лидеров, а в 21:00 - совместная пресс-конференция.

Напомним, нормандская встреча в Париже началась в 18:20, переговоры проходят с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона.

До этого в Офисе президента сообщили, что встреча Путина и Зеленского пройдет до совместного брифинга по итогам нормандской встречи. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры Украины и России договорились пообщаться до пресс-конференции "нормандской четверки". Он также отметил, что Зеленский и Путин пожали друг другу руки перед нормандской встречей во время знакомства.

Зеленский пожал руку Путину при знакомстве, - Песков
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинНормандская четверка
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