В Nord Stream 2 AG уверены, что строительство "Северного потока-2" будет завершено

В компании Nord Stream 2 AG уверены, что газопровод "Северный поток-2" достроят. Представители компании позитивно оценивают ход работ по реализации проекта.
Об этом заявил коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.
По его словам строительство трубопровода будет завершено.
"Газопровод будет готов", - сказал он.
Nord Stream 2 AG считает ситуацию вокруг "Северного потока - 2" более позитивной, чем год назад, но указывает на необходимость диалога.
Напомним, в Кремле заявили, что Российская Федерация не намерена отказываться от транзита газа по Украине после запуска трубопровода "Северный поток-2". Более того, контракт на транзит могут продлить.
Отметим, президент США Джо Байден назвал непродуктивными санкции против компаний, который связаны с этим проектом.
Также РБК-Украина писало, что в водах Германии продолжилась укладка российского газопровода "Северный поток-2".
Кроме того, портал Axios сообщил, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Джо Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.