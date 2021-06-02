В Nord Stream 2 AG уверены, что строительство "Северного потока-2" будет завершено

В компании Nord Stream 2 AG уверены, что газопровод " Северный поток-2 " достроят. Представители компании позитивно оценивают ход работ по реализации проекта.

Об этом заявил коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС .

Nord Stream 2 AG считает ситуацию вокруг "Северного потока - 2" более позитивной, чем год назад, но указывает на необходимость диалога.

"Газопровод будет готов", - сказал он.

По его словам строительство трубопровода будет завершено.

Напомним, в Кремле заявили, что Российская Федерация не намерена отказываться от транзита газа по Украине после запуска трубопровода "Северный поток-2". Более того, контракт на транзит могут продлить.

Отметим, президент США Джо Байден назвал непродуктивными санкции против компаний, который связаны с этим проектом.

Также РБК-Украина писало, что в водах Германии продолжилась укладка российского газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, портал Axios сообщил, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Джо Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.