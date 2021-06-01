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Кремль о транзите газа по Украине: отказа не будет после запуска "Северного потока-2"

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Москва, Вторник 01 июня 2021 17:37
Кремль о транзите газа по Украине: отказа не будет после запуска "Северного потока-2" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация не намерена отказываться от транзита газа по Украине после запуска трубопровода "Северный поток-2". Более того, контракт на транзит могут продлить.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита", - отметил он.

По его словам, президент России Владимир Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы экспорта российского газа в Европу будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что "Северный поток-2" является "козырной ставкой" для России.

"Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", - отметил Зеленский и добавил, что Москва точно откажется от транзита газа по украинской территории после запуска новой трубы.

Напомним, ранее Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Украине. Такой формат можно было бы объединить с нормандским, а в его рамках рассматривали бы не только Донбасс, но и возвращение оккупированного Крыма и тему "Северного потока-2".

А президент США Джо Байден назвал непродуктивными санкции против компаний, который связаны с этим проектом.

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