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У Nord Stream 2 AG впевнені, що будівництво "Північного потоку-2" буде завершено

Автор: Анастасія Рокитна

У компанії Nord Stream 2 AG впевнені, що газопровід "Північний потік-2" добудують. Представники компанії позитивно оцінюють хід робіт з реалізації проекту.

Про це заявив комерційний директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтід на сесії в ході Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомляє ТАСС.

За його словами будівництво трубопроводу буде завершено.

"Газопровід буде готовий", - сказав він.

Nord Stream 2 AG вважає ситуацію навколо "Північного потоку - 2" більш позитивною, ніж рік тому, але вказує на необхідність діалогу.

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що Російська Федерація не має наміру відмовлятися від транзиту газу по Україні після запуску трубопроводу "Північний потік-2". Більш того, контракт на транзит можуть продовжити.

Зазначимо, президент США Джо Байден назвав непродуктивними санкції проти компаній, які пов'язані з цим проектом.

Також РБК-Україна писало, що у водах Німеччини продовжилося укладання російського газопроводу "Північний потік-2".

Крім того, портал Axios повідомив, що відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Джо Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.

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