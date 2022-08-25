Ночной обстрел Киевской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты в ночь на 25 августа обстреляли Киевскую область. К счастью, жертв или раненых среди гражданского населения нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Ночью враг нанес ракетный обстрел по одной из общин Вышгородского района. Зафиксировано два прилета", - отметил чиновник.



Кулеба также отметил, что жертв и раненых среди гражданских нет. Пожары и разрушения жилых зданий или объектов инфраструктуры отсутствуют.



"Обследование атакованной территории продолжается. Другие взрывы, что слышали жители региона - работа нашей ПВО", - добавил глава ОВА.



Кроме этого, он призвал всех не пренебрегать сигналами тревоги и пользоваться укрытиями.