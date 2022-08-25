В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве в ночь на 25 августа слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное .

Граждане должны немедленно пройти в укрытие и оставаться там пока не прозвучит сигнал об отбое.

"В Николаеве раздаются взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога", - отметили журналисты.

Сирены оповестили о ракетной опасности около 03:23 часов.

Напомним, в ночь на 25 августа в Днепре и Кривом Роге во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.