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В Николаеве прогремели взрывы

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Николаев, Четверг 25 августа 2022 03:43
В Николаеве прогремели взрывы Фото: В Николаеве прогремели взрывы (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васкив

В Николаеве в ночь на 25 августа слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

Сирены оповестили о ракетной опасности около 03:23 часов.

"В Николаеве раздаются взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога", - отметили журналисты.

Граждане должны немедленно пройти в укрытие и оставаться там пока не прозвучит сигнал об отбое.

Напомним, в ночь на 25 августа в Днепре и Кривом Роге во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов.

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