В Николаеве прогремели взрывы
Фото: В Николаеве прогремели взрывы (twitter.com/brewerov)
В Николаеве в ночь на 25 августа слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.
Сирены оповестили о ракетной опасности около 03:23 часов.
"В Николаеве раздаются взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога", - отметили журналисты.
Граждане должны немедленно пройти в укрытие и оставаться там пока не прозвучит сигнал об отбое.
Напомним, в ночь на 25 августа в Днепре и Кривом Роге во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов.
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