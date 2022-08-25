В Днепре и Кривом Роге во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов

Фото: В Днепре и Кривом Роге слышали звуки взрывов (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Днепре и Кривом Роге слышали звуки взрывов. В городах выли сирены, информируя местных жителей о воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Днепр оперативный".