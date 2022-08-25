Нічний обстріл Київської області: в ОВА розповіли про наслідки
Російські окупанти у ніч на 25 серпня обстріляли Київську область. На щастя, жертв чи поранених серед цивільного населення немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Олексія Кулеби.
"Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два прильоти", - зазначив посадовець.
Кулеба також поніформував, що жертв і поранених серед цивільних немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні.
"Обстеження атакованої території триває. Інші вибухи, що чули жителі регіону – робота нашої ППО", - додав глава ОВА.
Окрім цього, він закликав усіх не нехтувати сигналами тривоги та користуватися укриттями.
Нагадаємо, в ніч проти 25 серпня було чутно звуки вибухів у Миколаєві, Дніпрі та Кривому Розі.
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