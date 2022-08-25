Нічний обстріл Київської області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти у ніч на 25 серпня обстріляли Київську область. На щастя, жертв чи поранених серед цивільного населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два прильоти", - зазначив посадовець.



Кулеба також поніформував, що жертв і поранених серед цивільних немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні.



"Обстеження атакованої території триває. Інші вибухи, що чули жителі регіону – робота нашої ППО", - додав глава ОВА.



Окрім цього, він закликав усіх не нехтувати сигналами тривоги та користуватися укриттями.